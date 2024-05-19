Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінних комплексівNATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМЦіни в аптеках

NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г яблyко, №1 - Львів (111370) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (9)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (12)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (15)
57,30
Економія: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (2)
42,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (11)
47,23
Економія: -6,04 грн
41,19 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (7)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (7)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (4)
50,35 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (12)
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (10)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (3)
46,52
Економія: -7,11 грн
39,41 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (4)
50,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (3)
44,73
Економія: -5,23 грн
39,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (13)
57,30
Економія: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (4)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (4)
47,46
Економія: -8,03 грн
39,43 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (13)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (7)
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (14)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (12)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн