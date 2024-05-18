NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г яблyко, №1 - Харків (111370) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 21 аптеці
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Харків, просп. Науки, 12
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
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Харків, вул. 23-го Серпня, 34
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Харків, просп. Гагаріна, 179
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Класна аптека
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Гагаріна, 178
Класна аптека
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А