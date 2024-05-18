Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінних комплексівNATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМЦіни в аптеках

NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г яблyко, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (111370) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (8)
48,50
Економія: -6,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (14)
48,50
Економія: -6,40 грн
42,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (11)
46,02
Економія: -6,59 грн
39,43 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (2)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (10)
42,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
45,09
Економія: -5,63 грн
39,46 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (6)
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (6)
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (12)
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (12)
48,50
Економія: -6,40 грн
42,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (12)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (14)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (5)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (9)
48,50
Економія: -6,40 грн
42,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (5)
42,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (12)
48,50
Економія: -6,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (7)
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (2)
42,50
Економія: -0,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Підгородне, вул. Центральна, 48-А
Всього: упаковка (7)
57,30
Економія: -15,20 грн
42,10 грн