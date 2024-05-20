NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г малина, №1 - Запоріжжя (111366) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Народна аптека
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
В інших містах:
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Роторна, 21
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7