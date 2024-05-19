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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г апельсин, №1 - Львів (111364) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (7)
47,50
Економія: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (7)
39,60
Економія: -0,20 грн
39,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (5)
50,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (4)
50,05 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (8)
47,50
Економія: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (7)
50,18
Економія: -8,49 грн
41,69 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (11)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (12)
57,30
Економія: -17,90 грн
39,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Городоцька, 210
Всього: упаковка (2)
50,05 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (5)
57,30
Економія: -17,90 грн
39,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Китайська, 7
Всього: упаковка (11)
50,05 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (1)
54,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (10)
54,50 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (11)
50,05 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Всього: упаковка (14)
56,50
Економія: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 68
Всього: упаковка (1)
46,70
Економія: -7,30 грн
39,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
Всього: упаковка (2)
50,05 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дрогобич, пл. Шевченка Тараса, 1/1
Всього: упаковка (12)
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 13
Всього: упаковка (7)
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Стрий, вул. Успенська, 39
Всього: упаковка (8)
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (9)
42,10 грн