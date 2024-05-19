NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г апельсин, №1 - Львів (111364) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
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Львів, вул. Городоцька, 153
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Львів, вул. Володимира Великого, 18
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Всього: упаковка (11)
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Львів, вул. Княгині Ольги, 65
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Всього: упаковка (12)
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Львів, вул. Стрийська, 45
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Городоцька, 210
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Китайська, 7
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Щирецька, 36
D.s.
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 68
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дрогобич, пл. Шевченка Тараса, 1/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Стрий, вул. Успенська, 39
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б