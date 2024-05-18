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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г апельсин, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (111364) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (12)
57,20
Економія: -17,80 грн
39,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (12)
42,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (10)
48,81
Економія: -6,84 грн
41,97 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (12)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (9)
47,90
Економія: -5,80 грн
42,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (9)
47,50
Економія: -5,40 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (5)
56,50
Економія: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
53,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (8)
47,80
Економія: -5,70 грн
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (12)
42,10 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (8)
42,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (10)
49,00
Економія: -11,00 грн
38,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 17-В
Всього: упаковка (12)
42,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (8)
42,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (22)
54,00
Економія: -16,00 грн
38,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
48,00
Економія: -10,00 грн
38,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (10)
48,00
Економія: -10,00 грн
38,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (9)
44,63
Економія: -5,63 грн
39,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
48,00
Економія: -10,00 грн
38,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (8)
48,00
Економія: -10,00 грн
38,00 грн