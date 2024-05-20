АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50 - Запоріжжя (112466) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Елітфарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Южне, просп. Миру, 13/5
Аптека enter
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Одеса, просп. Добровольського, 128
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Палія Семена, 118
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Палія Семена, 119
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2