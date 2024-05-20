Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиАНТИОКСИДАНТНИЙ БІОКОМПЛЕКСЦіни в аптеках

АНТИОКСИДАНТНИЙ БІОКОМПЛЕКС капсули, №50 - Запоріжжя (94310) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (1)
87,94
Економія: -8,11 грн
79,83 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (2)
106,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (2)
100,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
100,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом