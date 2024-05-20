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L-ТИРОЗИН капсули, №50 - Запоріжжя (103837) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
110,00
Економія: -20,00 грн
90,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
110,00
Економія: -20,00 грн
90,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (4)
107,50
Економія: -19,36 грн
88,14 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
102,00
Економія: -12,00 грн
90,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
101,99
Економія: -13,85 грн
88,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
85,54 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
110,00
Економія: -20,00 грн
90,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (6)
121,00
Економія: -31,00 грн
90,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -9,85 грн
88,14 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
110,00
Економія: -20,00 грн
90,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (4)
110,00
Економія: -20,00 грн
90,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
Всього: упаковка (2)
122,00
Економія: -32,00 грн
90,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (2)
110,00
Економія: -20,00 грн
90,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
100,50
Економія: -12,36 грн
88,14 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (3)
116,99
Економія: -28,85 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
109,50
Економія: -21,36 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (1)
105,99
Економія: -17,85 грн
88,14 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Всього: упаковка (1)
101,00
Економія: -19,00 грн
82,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: капсули (40)
110,50
Економія: -22,36 грн
88,14 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: капсули (40)
109,99
Економія: -21,85 грн
88,14 грн