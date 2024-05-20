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АЛФАВІТ® ДІАБЕТ таблетки, №60 - Одеса (464845) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
227,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
184,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
264,43
Економія: -43,65 грн
220,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
237,26
Економія: -19,53 грн
217,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
227,30 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
227,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
227,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
227,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
227,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
183,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
227,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
210,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
223,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
227,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
227,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
227,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
250,18
Економія: -27,53 грн
222,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
227,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
227,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
227,30 грн