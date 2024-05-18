Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обмінуАЛФАВІТ® ДІАБЕТЦіни в аптеках

АЛФАВІТ® ДІАБЕТ таблетки, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (464845) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
282,31
Економія: -37,99 грн
244,32 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
274,93
Економія: -30,45 грн
244,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
260,27
Економія: -39,69 грн
220,58 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
227,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
268,02
Економія: -47,24 грн
220,78 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
227,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
281,55
Економія: -37,03 грн
244,52 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
199,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
227,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
227,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
250,40
Економія: -29,61 грн
220,79 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
227,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
252,78
Економія: -30,71 грн
222,07 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
227,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
262,16
Економія: -41,38 грн
220,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
227,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
255,52
Економія: -34,94 грн
220,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
227,30 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
227,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
227,30 грн