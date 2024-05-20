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NOW FOODS СОНЯШНИКОВИЙ ЛЕЦИТИН капсули м'які 1200 мг, №100 - Запоріжжя (709306) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
536,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
534,86 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
535,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
532,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
536,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
536,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
532,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
533,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (7)
533,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
532,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
534,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
531,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
531,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (1)
533,07 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
531,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
563,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
563,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
563,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
563,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
563,90 грн