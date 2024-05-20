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L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №80 - Запоріжжя (75960) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки (20)
118,29
Економія: -13,59 грн
104,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
120,00
Економія: -23,20 грн
96,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -17,08 грн
93,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: таблетки (50)
101,97
Економія: -4,77 грн
97,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: таблетки (50)
123,15
Економія: -20,07 грн
103,08 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: таблетки (50)
105,99
Економія: -12,57 грн
93,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: таблетки (30)
110,37
Економія: -12,44 грн
97,93 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
120,00
Економія: -23,20 грн
96,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
105,99
Економія: -12,57 грн
93,42 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
128,00
Економія: -31,20 грн
96,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (2)
120,00
Економія: -23,20 грн
96,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
112,50
Економія: -19,08 грн
93,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: таблетки (60)
98,06
Економія: -3,93 грн
94,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
Всього: упаковка (1)
106,87
Економія: -3,67 грн
103,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (2)
115,20
Економія: -9,90 грн
105,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
128,00
Економія: -31,20 грн
96,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
120,00
Економія: -23,20 грн
96,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (1)
107,50
Економія: -14,08 грн
93,42 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
120,00
Економія: -23,20 грн
96,80 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
112,80 грн