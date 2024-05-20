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L-КАРНІТИН капсули 500 мг, №60 - Одеса (556514) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (1)
1610,50 грн
В інших містах:
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Всього: упаковка (1)
1610,50 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Покровська, 2/2
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Всього: упаковка (1)
1610,50 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всього: упаковка (1)
1610,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Котельникова Михайла, 13
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Всього: упаковка (1)
1464,10 грн