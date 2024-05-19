L-КАРНІТИН капсули 500 мг, №60 - Львів (556514) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Соборна, 122
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Котельникова Михайла, 13
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Покровська, 2/2
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Аптека для економних
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101