L-КАРНІТИН капсули 500 мг, №60 - Харків (556514) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 2
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, вул. Стрілецька, 106
Будемо здорові разом
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Рецепти здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Рецепти здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Будемо здорові разом
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каховська, 60
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Аптека для економних
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 8
Аптека для економних
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Аптека для економних
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45