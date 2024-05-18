L-КАРНІТИН капсули 500 мг, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (556514) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
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Київ, наб. Русанівська, 20
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Каховська, 60
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
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Всього: упаковка (1)
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Новосілки, вул. Васильківська, 21
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Покровська, 2/2
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Аптека для економних
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17