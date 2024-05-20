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L-КАРНІТИН капсули 100 мг, №50 - Запоріжжя (106234) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -27,00 грн
98,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
Всього: капсули (30)
103,98
Економія: -14,38 грн
89,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (1)
120,00
Економія: -22,00 грн
98,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
99,04
Економія: -4,04 грн
95,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
120,00
Економія: -22,00 грн
98,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: капсули (10)
120,00
Економія: -22,00 грн
98,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
106,09
Економія: -7,53 грн
98,56 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
Всього: упаковка (1)
118,50
Економія: -32,29 грн
86,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: капсули (20)
113,50
Економія: -27,29 грн
86,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
98,57
Економія: -9,85 грн
88,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1), капсули (1)
105,24
Економія: -6,49 грн
98,75 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
93,18
Економія: -5,18 грн
88,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: капсули (30)
107,34
Економія: -15,72 грн
91,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: капсули (30)
106,43
Економія: -14,67 грн
91,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
94,50
Економія: -8,29 грн
86,21 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
93,47
Економія: -4,72 грн
88,75 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
110,00
Економія: -19,50 грн
90,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
120,00
Економія: -21,50 грн
98,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 22
Всього: упаковка (1)
121,50
Економія: -35,29 грн
86,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
Всього: упаковка (2)
121,50
Економія: -35,29 грн
86,21 грн