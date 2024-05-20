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Антистрес® капсули 250 мг, №30 - Запоріжжя (36597) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
166,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
170,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
189,22
Економія: -30,53 грн
158,69 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
166,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
187,50
Економія: -31,16 грн
156,34 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: капсули (30)
189,00
Економія: -30,90 грн
158,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
173,76 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
166,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
166,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: капсули (1)
167,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
179,29
Економія: -25,73 грн
153,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: капсули (1)
163,83 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
166,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
166,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
180,16
Економія: -28,54 грн
151,62 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
210,00
Економія: -51,90 грн
158,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
166,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
171,00
Економія: -14,43 грн
156,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
176,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
195,80
Економія: -32,45 грн
163,35 грн