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Антистрес® капсули 250 мг, №60 - Запоріжжя (27451) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
270,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
306,79
Економія: -45,97 грн
260,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), капсули (4)
287,07
Економія: -35,07 грн
252,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: капсули (20)
256,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -37,81 грн
255,18 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
294,00
Економія: -41,40 грн
252,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
270,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), капсули (1)
355,50
Економія: -101,40 грн
254,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
281,99
Економія: -26,81 грн
255,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
289,95
Економія: -21,52 грн
268,43 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
270,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: капсули (50)
295,54
Економія: -66,52 грн
229,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), капсули (4)
285,77
Економія: -34,11 грн
251,66 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
307,90
Економія: -33,20 грн
274,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
270,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: капсули (50)
321,59
Економія: -60,28 грн
261,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
285,15
Економія: -33,68 грн
251,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
270,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: капсули (40)
301,22
Економія: -40,16 грн
261,06 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
270,20 грн