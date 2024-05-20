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90-60-90 таблетки 0,25 г, №80 - Запоріжжя (78107) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
94,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (2)
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Палія Семена, 133
Всього: упаковка (1)
79,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (2)
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (2)
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
76,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (1)
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (2)
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
79,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (2)
79,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (2)
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
Всього: упаковка (3)
79,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
79,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (2)
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (1)
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
79,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Всього: упаковка (2)
87,90 грн