Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїNow Foods мелатонінЦіни в аптеках

Now Foods мелатонін капсули 3 мг, №60 - Харків (790161) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
229,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
229,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
228,07 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (7)
231,05 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
310,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
310,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
310,70 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
310,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
310,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
310,70 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
310,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
310,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
310,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
310,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
310,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 128
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
310,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
310,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
310,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
310,70 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
310,70 грн