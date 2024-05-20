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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 0,5 г, №30 - Запоріжжя (244566) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -20,57 грн
135,93 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (2)
166,99
Економія: -31,06 грн
135,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
125,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Костенка, 8
Всього: упаковка (1)
118,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (2)
118,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
154,50
Економія: -18,57 грн
135,93 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -20,57 грн
135,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
118,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
130,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
118,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
127,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
118,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
165,99
Економія: -30,06 грн
135,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 199-А
Всього: упаковка (1)
159,99
Економія: -24,06 грн
135,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
148,99
Економія: -13,06 грн
135,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
160,99
Економія: -25,06 грн
135,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (2)
118,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
118,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
148,50
Економія: -12,57 грн
135,93 грн