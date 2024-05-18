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OFF! Family АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБЦіни в аптеках

OFF! Family АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (224332) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
164,82
Економія: -18,26 грн
146,56 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (4)
154,46
Економія: -7,41 грн
147,05 грн
В інших містах:
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (3)
151,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Всього: упаковка (3)
185,70
Економія: -29,60 грн
156,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
Всього: упаковка (5)
185,70
Економія: -29,60 грн
156,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (9)
191,85
Економія: -5,76 грн
186,09 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
182,90
Економія: -5,49 грн
177,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
178,00
Економія: -5,34 грн
172,66 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (10)
189,30
Економія: -5,68 грн
183,62 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (6)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
157,70
Економія: -4,73 грн
152,97 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (8)
195,30
Економія: -5,86 грн
189,44 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
190,85
Економія: -5,73 грн
185,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (4)
194,35
Економія: -5,83 грн
188,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
193,05
Економія: -5,79 грн
187,26 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (4)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
155,00
Економія: -4,65 грн
150,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
193,05
Економія: -5,79 грн
187,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (1)
179,10
Економія: -5,37 грн
173,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (10)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн