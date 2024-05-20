АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1, №1 - Запоріжжя (485492) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кремінна, 9
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1