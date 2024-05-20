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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1, №1 - Одеса (485492) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (7)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (12)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
517,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (2)
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (4)
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (2)
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (2)
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн