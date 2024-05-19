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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1, №1 - Львів (485492) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (4)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (2)
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (5)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (3)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Всього: упаковка (3)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 68
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (2)
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Мостиська, пл. Ринок, 7
Всього: упаковка (4)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/10
Всього: упаковка (1)
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 19-В
Всього: упаковка (1)
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (1)
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 13
Всього: упаковка (2)
517,00 грн