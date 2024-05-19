АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1, №1 - Львів (485492) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Стрийська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 68
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Мостиська, пл. Ринок, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/10
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 19-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ольжича Олега, 3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 13