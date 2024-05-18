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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1, №1 - Харків (485492) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
767,81 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (3)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (5)
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Всього: упаковка (1)
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
517,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (2)
607,00
Економія: -90,00 грн
517,00 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом