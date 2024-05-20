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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 15 см, №1 - Запоріжжя (414615) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (8)
24,87
Економія: -3,27 грн
21,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (2)
22,33
Економія: -3,08 грн
19,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
22,13
Економія: -3,28 грн
18,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (32)
29,26
Економія: -5,73 грн
23,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
26,80
Економія: -3,33 грн
23,47 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (33)
25,98
Економія: -4,20 грн
21,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (19)
25,82
Економія: -1,95 грн
23,87 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (2)
28,02
Економія: -3,72 грн
24,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (4)
27,11
Економія: -3,58 грн
23,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
26,85
Економія: -3,26 грн
23,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
22,77
Економія: -1,76 грн
21,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (23)
25,27
Економія: -2,04 грн
23,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (14)
22,78
Економія: -3,40 грн
19,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Покров, вул. Торгова, 54/2
Всього: упаковка (13)
22,47
Економія: -2,02 грн
20,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
27,99
Економія: -2,23 грн
25,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (2)
21,98
Економія: -3,16 грн
18,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (16)
25,79
Економія: -2,44 грн
23,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 47
Всього: упаковка (3)
26,46
Економія: -3,06 грн
23,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
28,42
Економія: -3,26 грн
25,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Всього: упаковка (9)
23,48
Економія: -1,68 грн
21,80 грн