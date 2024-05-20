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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 15 см, №1 - Одеса (414615) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (9)
25,70
Економія: -1,89 грн
23,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
Всього: упаковка (11)
25,90
Економія: -2,21 грн
23,69 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Всього: упаковка (25)
18,89
Економія: -1,60 грн
17,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (3)
27,28
Економія: -2,91 грн
24,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (26)
25,98
Економія: -2,11 грн
23,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
Всього: упаковка (3)
26,44
Економія: -2,07 грн
24,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (9)
28,14
Економія: -4,06 грн
24,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (3)
24,00
Економія: -2,74 грн
21,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
27,90
Економія: -2,60 грн
25,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (16)
28,55
Економія: -3,28 грн
25,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
28,73
Економія: -3,57 грн
25,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 47
Всього: упаковка (3)
26,40
Економія: -3,00 грн
23,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (7)
23,22
Економія: -1,46 грн
21,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (16)
25,71
Економія: -2,36 грн
23,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (2)
21,38
Економія: -2,56 грн
18,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Покров, вул. Торгова, 54/2
Всього: упаковка (13)
23,08
Економія: -2,63 грн
20,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
Всього: упаковка (1)
28,13
Економія: -3,47 грн
24,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
Всього: упаковка (1)
29,29
Економія: -3,35 грн
25,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (33)
26,12
Економія: -4,34 грн
21,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (17)
23,96
Економія: -2,13 грн
21,83 грн