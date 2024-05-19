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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 15 см, №1 - Львів (414615) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (11)
17,97
Економія: -2,60 грн
15,37 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
26,57
Економія: -1,96 грн
24,61 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (2)
26,01
Економія: -4,54 грн
21,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
26,15
Економія: -2,76 грн
23,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
Всього: упаковка (11)
19,55
Економія: -1,03 грн
18,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
20,78
Економія: -1,88 грн
18,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тячів, вул. Незалежності, 36/4
Всього: упаковка (6)
19,09
Економія: -1,91 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
Всього: упаковка (5)
25,80
Економія: -4,33 грн
21,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
Всього: упаковка (3)
18,86
Економія: -1,49 грн
17,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: упаковка (37)
19,28
Економія: -1,94 грн
17,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (12)
19,34
Економія: -1,98 грн
17,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В
Всього: упаковка (20)
23,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Всього: упаковка (3)
18,40
Економія: -1,16 грн
17,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (19)
19,98
Економія: -1,77 грн
18,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (12)
16,24
Економія: -1,22 грн
15,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
Всього: упаковка (20)
19,85
Економія: -1,67 грн
18,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
26,25
Економія: -3,16 грн
23,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
Всього: упаковка (1)
29,29
Економія: -3,35 грн
25,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (16)
26,75
Економія: -2,19 грн
24,56 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (9)
26,10
Економія: -3,59 грн
22,51 грн