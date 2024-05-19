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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 15 см, №1 - Київ (414615) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (18)
26,54
Економія: -2,44 грн
24,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (9)
25,62
Економія: -3,11 грн
22,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (17)
24,04
Економія: -2,21 грн
21,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
Всього: упаковка (38)
24,54
Економія: -2,40 грн
22,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (9)
27,10
Економія: -3,59 грн
23,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (11)
26,96
Економія: -4,20 грн
22,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (1)
27,09
Економія: -3,55 грн
23,54 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
Всього: упаковка (11)
27,19
Економія: -3,76 грн
23,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
25,78
Економія: -1,75 грн
24,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (4)
28,72
Економія: -4,64 грн
24,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Всього: упаковка (3)
28,77
Економія: -4,28 грн
24,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (7)
23,70
Економія: -1,94 грн
21,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (16)
28,28
Економія: -3,01 грн
25,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
Всього: упаковка (1)
27,79
Економія: -3,13 грн
24,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (16)
26,09
Економія: -1,53 грн
24,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
26,21
Економія: -3,12 грн
23,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (9)
28,57
Економія: -4,49 грн
24,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (3)
24,60
Економія: -3,34 грн
21,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
27,82
Економія: -2,52 грн
25,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (12)
19,75
Економія: -2,39 грн
17,36 грн