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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 15 см, №1 - Харків (414615) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (5)
23,15
Економія: -3,60 грн
19,55 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (7)
25,76
Економія: -1,97 грн
23,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Всього: упаковка (9)
23,53
Економія: -1,73 грн
21,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (9)
16,96
Економія: -1,63 грн
15,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (1)
23,28
Економія: -2,06 грн
21,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
28,09
Економія: -2,33 грн
25,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
23,07
Економія: -2,06 грн
21,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
27,32
Економія: -3,73 грн
23,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (2)
28,26
Економія: -3,96 грн
24,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (14)
22,63
Економія: -3,25 грн
19,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (4)
27,17
Економія: -3,64 грн
23,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (23)
24,92
Економія: -1,69 грн
23,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (19)
25,68
Економія: -1,81 грн
23,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (8)
24,85
Економія: -3,25 грн
21,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (2)
23,09
Економія: -3,84 грн
19,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
22,59
Економія: -3,74 грн
18,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (32)
29,09
Економія: -5,56 грн
23,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
26,32
Економія: -2,85 грн
23,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (2)
21,55
Економія: -2,73 грн
18,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (9)
27,10
Економія: -3,59 грн
23,51 грн