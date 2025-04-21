Київ
Про товар
Ціни
Катетер чоловічий Ультрафлекс (Male catheter Ultraflex)
Катетер чоловічий Ультрафлекс (Male catheter Ultraflex)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Луцьк, просп. Відродження, 13
279.6 км
КАТЕТЕРИ ЧОЛОВІЧІ ЗОВНІШНІ (СИЛІКОНОВІ) ULTRAFLEX® 32 мм №1
Bard
89,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
279.7 км
КАТЕТЕРИ ЧОЛОВІЧІ ЗОВНІШНІ (СИЛІКОНОВІ) ULTRAFLEX® 29 мм №1
Bard
83,60
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню