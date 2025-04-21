Київ
Катетер чоловічий Ультрафлекс (Male catheter Ultraflex)

Катетер чоловічий Ультрафлекс (Male catheter Ultraflex)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
658.8 км
КАТЕТЕРИ ЧОЛОВІЧІ ЗОВНІШНІ (СИЛІКОНОВІ) ULTRAFLEX® 29 мм №1
Bard
83,60 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Луцьк, просп. Відродження, 13
660.6 км
КАТЕТЕРИ ЧОЛОВІЧІ ЗОВНІШНІ (СИЛІКОНОВІ) ULTRAFLEX® 32 мм №1
Bard
89,00 грн
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