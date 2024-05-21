Всі аптеки України
Медичні виробиОдяг медичнийБахілиБАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС"Ціни в аптеках

БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС" пара 2 г, №50 - Запоріжжя (428008) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Всього: (40)
55,35
Економія: -7,15 грн
48,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (1)
54,24
Економія: -5,83 грн
48,41 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: (44)
72,70 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: (44)
67,20 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И
Всього: (40)
67,20 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
67,20 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (3)
72,70 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 108
Всього: упаковка (1)
72,70 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: (23)
64,70 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: (26)
72,70 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: (38)
66,90 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: (23)
70,30 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: (8)
72,70 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Кавказька, 229
Всього: (1)
72,70 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: (31)
75,80 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Лиманка, вул. Зіркова, 46/1-А
Всього: упаковка (1)
67,20 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (1)
69,30 грн