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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС" пара 2 г, №50 - Харків (428008) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (1)
54,61
Економія: -6,20 грн
48,41 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Всього: (40)
55,32
Економія: -7,12 грн
48,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: (44)
72,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: (38)
66,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: (27)
72,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: (23)
64,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 108
Всього: упаковка (1)
72,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: (8)
72,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Кавказька, 229
Всього: (1)
72,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: (35)
70,30 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (3)
72,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
67,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Чернігів, вул. Шевченка, 112-А
Всього: (14)
72,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 2
Всього: упаковка (1)
65,30 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 11
Всього: (48)
55,60 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: (43)
62,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (2)
70,30 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (2)
73,70 грн