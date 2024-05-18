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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС" пара 2 г, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (428008) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Всього: (40)
55,32
Економія: -7,12 грн
48,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (1)
54,61
Економія: -6,20 грн
48,41 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: (44)
72,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Чехова, 108
Всього: упаковка (1)
72,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: (38)
66,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: (23)
64,70 грн
Аптека
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Зачинено
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: (27)
72,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: (37)
70,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: (8)
72,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
67,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (3)
64,70 грн
Гала аптека
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Зачинено
Черкаси, вул. Кавказька, 229
Всього: (1)
72,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (1)
67,20 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И
Всього: упаковка (1)
67,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: (43)
62,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (1)
69,30 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (2)
73,00 грн