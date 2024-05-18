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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ 19 мм х 72 мм, №5 - Харків (414831) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 118
Всього: упаковка (2)
68,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (4)
75,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
71,70 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (8)
73,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (3)
72,20 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (1)
69,80 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 17
Всього: упаковка (1)
70,80 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Всього: упаковка (1)
73,50 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Бородянка, вул. Центральна, 337
Всього: упаковка (3)
70,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом