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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕНТОЛОВИЙ З ПЕРЦЕМ ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 15 см, №1 - Київ (414760) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (19)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (8)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (1)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (3)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (8)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 6
Всього: упаковка (7)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (22)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (11)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Всього: упаковка (5)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (15)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (18)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 32
Всього: упаковка (2)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (1)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (9)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (1)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (5)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Вацлава Гавела / Скакуна Віталія, 51/16
Всього: упаковка (11)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
Всього: упаковка (9)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (5)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зарічна, 44
Всього: упаковка (6)
22,40 грн