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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕНТОЛОВИЙ З ПЕРЦЕМ ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 15 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414760) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (14)
22,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-А
Всього: упаковка (6)
22,40 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Всього: упаковка (9)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
Всього: упаковка (4)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (7)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Небесної Сотні / Театральна, 6/20
Всього: упаковка (13)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Троїцька, 78
Всього: упаковка (1)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (6)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
Всього: упаковка (20)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (2)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (13)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 36
Всього: упаковка (6)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (3)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Лохвиця, вул. Героїв України, 14-К/2
Всього: упаковка (10)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 3
Всього: упаковка (5)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
Всього: упаковка (10)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (5)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
Всього: упаковка (8)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ватутіне, просп. Дружби, 5/3
Всього: упаковка (1)
22,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Яготин, вул. Вокзальна, 21
Всього: упаковка (9)
22,40 грн