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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 19 мм х 72 мм, №300 - Запоріжжя (439421) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: 19 мм х 72 мм (264)
757,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: 19 мм х 72 мм (192)
757,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: 19 мм х 72 мм (261)
717,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: 19 мм х 72 мм (114)
652,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: 19 мм х 72 мм (240)
717,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Всього: 19 мм х 72 мм (162)
652,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: 19 мм х 72 мм (165)
803,60 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Всього: 19 мм х 72 мм (272)
792,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Героїв України, 11
Всього: упаковка (1)
770,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: 19 мм х 72 мм (105)
818,90 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Всього: упаковка (1)
730,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (1)
662,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Висоцького, 8
Всього: 19 мм х 72 мм (48)
770,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: 19 мм х 72 мм (273)
481,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: 19 мм х 72 мм (291)
818,90 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: 19 мм х 72 мм (264)
818,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Западинська, 15-А
Всього: 19 мм х 72 мм (225)
757,10 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: 19 мм х 72 мм (234)
770,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1-А
Всього: упаковка (1)
770,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом