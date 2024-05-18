FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 19 мм х 72 мм, №300 - Дніпро (Дніпропетровськ) (439421) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Гала аптека
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Всього: 19 мм х 72 мм (264)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Гала аптека
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Всього: 19 мм х 72 мм (114)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Гала аптека
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Всього: 19 мм х 72 мм (261)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
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Всього: 19 мм х 72 мм (240)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Гала аптека
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Всього: 19 мм х 72 мм (198)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Гала аптека
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Всього: 19 мм х 72 мм (171)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Гала аптека
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Всього: 19 мм х 72 мм (165)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Аптека
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Всього: 19 мм х 72 мм (297)
Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Героїв України, 11
Рецепти здоров'я
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Всього: 19 мм х 72 мм (117)
Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Рецепти здоров'я
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Всього: 19 мм х 72 мм (60)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Висоцького, 8
Аптека для економних
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Всього: 19 мм х 72 мм (273)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Гала аптека
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Всього: 19 мм х 72 мм (291)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Рецепти здоров'я
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Всього: 19 мм х 72 мм (264)
Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Гала аптека
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Всього: 19 мм х 72 мм (225)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Западинська, 15-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1-А
Будемо здорові разом
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Всього: 19 мм х 72 мм (234)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом