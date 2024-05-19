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БАНДАЖ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ 2040, розмір 3 бежевий, №1 - Київ (733951) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1093,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
601,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
1093,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1298,65 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом