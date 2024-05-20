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БАНДАЖ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ 2040, розмір 4 сірий, №1 - Запоріжжя (475943) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
1396,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
1404,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1389,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1389,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
1386,09 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
1069,16 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом