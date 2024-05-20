БАНДАЖ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ 2040, розмір 4 сірий, №1 - Одеса (475943) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Житомирліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом