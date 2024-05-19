Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кам'янське, просп. Свободи, 30 Всього: упаковка (1) 1396,97 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 1389,13 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (2) 1386,09 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Молочна, 6 Всього: упаковка (1) 1389,90 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж Всього: упаковка (1) 1404,54 грн Забронювати

Житомирліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Житомир, вул. Київська, 47 Всього: упаковка (1) 1069,16 грн