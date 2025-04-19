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Канюля інфузійна Ю-флекс
Канюля інфузійна Ю-флекс
Одеса
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
255.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
111,48
Економія при броні:
-5,11 грн
106,37
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
361.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
111,09
Економія при броні:
-7,49 грн
103,60
грн
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Соціальний проект благодія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
364.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
109,21
Економія при броні:
-3,84 грн
105,37
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
364.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
105,33
Економія при броні:
-3,84 грн
101,49
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
368.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
132,22
Економія при броні:
-6,70 грн
125,52
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
370.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
119,28
Економія при броні:
-5,95 грн
113,33
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
389.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
118,47
Економія при броні:
-5,14 грн
113,33
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
447.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
109,97
Економія при броні:
-5,59 грн
104,38
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
474.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
111,15
Економія при броні:
-6,77 грн
104,38
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
567.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
113,80
Економія при броні:
-7,88 грн
105,92
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
617.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
108,77
Економія при броні:
-6,28 грн
102,49
грн
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