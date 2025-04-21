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Канюля інфузійна Ю-флекс
Канюля інфузійна Ю-флекс
Миколаїв
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
113,68
Економія при броні:
-7,31 грн
106,37
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
250.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
110,68
Економія при броні:
-7,08 грн
103,60
грн
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Соціальний проект благодія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
253.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
112,86
Економія при броні:
-7,49 грн
105,37
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
254.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
108,17
Економія при броні:
-6,68 грн
101,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
258.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
132,42
Економія при броні:
-6,90 грн
125,52
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
259.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
119,77
Економія при броні:
-6,44 грн
113,33
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
280.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
121,17
Економія при броні:
-7,84 грн
113,33
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
412.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
108,33
Економія при броні:
-3,95 грн
104,38
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
463.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
110,35
Економія при броні:
-4,43 грн
105,92
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
515.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
110,63
Економія при броні:
-6,25 грн
104,38
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
668.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
108,91
Економія при броні:
-6,42 грн
102,49
грн
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