Канюля інфузійна Ю-флекс

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
8.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
111,75
Економія при броні: -7,37 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
324.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
108,96
Економія при броні: -4,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
349.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
111,85
Економія при броні: -5,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
394.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
120,34
Економія при броні: -7,01 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
409.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
109,79
Економія при броні: -3,87 грн
Соціальний проект благодія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
436.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
110,82
Економія при броні: -5,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
436.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
105,30
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
440.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
111,64
Економія при броні: -8,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
444.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
131,66
Економія при броні: -6,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
447.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
117,93
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
466.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
107,91
Економія при броні: -5,42 грн